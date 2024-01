Kulinarischer Abend: Kärntner Wirte tischten im Burgtheater-Casino auf

Veröffentlicht am 13. Januar 2024, 11:59 / ©Foto Winkler

Die Zuschauerränge blieben diesmal völlig leer, aber auf der hell erleuchten Bühne im Wiener Burgtheater-Casino zelebrierten die drei Kärntner, „Tschebull“-Wirt Hannes Tschemernjak, Verleger Lojze Wieser und Burgtheater-Chef Martin Kušej, mit dem 9. „Culinaire L‘Evrope“ einen kulinarischen Abend der Sonderklasse für 120 auserlesene Gäste.

Kulinarische Künste, Auswanderergeschichten & Satire

Tschemernjak zeigte, was er bei seinem Kochfreund Wolfgang Puck in Los Angeles gelernt hat und tischte Köstlichkeiten aus dessen „Oscar“-Küche auf wie das scharfe Thunfisch-Tartar oder den Chinois-Chicken-Salat. Verleger Wieser erzählte Geschichten von den fast 60 Millionen europäischen Emmigranten, die im 18. Jahrhundert nach Amerika auswanderten und wie diese Europäer die Filmindustrie nach Hollywood brachten. Und der scheidende Burgtheater-Chef Martin Kušej ließ seine Burgtheater-Mimen in satirischen Gedichten hinter die oft von Falschheit geprägte „Hollywood“-Fassade blicken.

„Ich hätte gerne noch viel mehr gekocht“

Wieser, nicht nur ein Verleger, sondern auch eine kulinarische Spürnase, hatte schon vor Jahren die Idee zu diesen Events und fand mit Kušej einen Verbündeten. Als man zur 9. Auflage Auswanderer-Geschichten nach Amerika beleuchten wollte und den Spuren großer Österreicher wie Alma Mahler, Stefan Zweig, Fritz Lang oder Friedrich Torberg folgte, fand man mit „Tschebull“-Wirt Hannes Tschemernjak rasch einen weiteren Verbündeten. Kein österreichischer Koch kennt die Hollywood-Küche seines berühmten Freundes Wolfgang Puck besser als er und Wieser brauchte nur ein Mittagessen, um Tschemernjak für den Hollywood-Abend in Wien zu begeistern. „Als ich zusagte wusste ich aber nicht, dass auf der Bühne des Burgtheaters kein Feuer und kein Gaskocher erlaubt sind“, schmunzelte Tschemernjak, „Ich musste meine großartigsten Menüideen gnadenlos auf das dort Machbare zusammenstreichen. Dabei hätte ich gerne noch viel mehr gekocht“.

