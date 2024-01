Wärme per Anruf: Das Kältetelefon, damit niemand frieren muss

Gerade hat die nächste Kältewelle ganz Österreich fest im Griff. Für viele Menschen bedeutet das mehr Zeit in den eigenen vier warmen Wänden. Doch für obdachlose Menschen, die auch nachts im Freien schlafen müssen, beginnt mit den sinkenden Temperaturen die härteste Zeit des Jahres. Die Caritas bietet österreichweit Nothilfe-Hotlines an, um potenziell lebensbedrohliche Situationen zu verhindern und Menschen in Not zu helfen.

Wie funktioniert das Kältetelefon?

Wenn du die Nummer des Kältetelefons wählst, wirst du direkt mit den Streetworker der Caritas verbunden, die du so unmittelbar über den Ort und Zustand der Betroffenen informieren kannst. Diese können so mit frostsicheren Schlafsäcken, warmen Mahlzeiten oder einem Schlafplatz in einer der Caritas Notschlafstellen versorgt werden. „Wer sich nicht traut, eine fremde Person auf der Straße anzusprechen, kann mit einem Anruf beim Kältetelefon dennoch lebenswichtige Hilfe leisten. Niemand sollte auf Österreichs Straßen erfrieren“, so Landau. „Speichern Sie die Nummer des Kältetelefons deshalb auf Ihrem Handy, dem Ihrer Freunde, Ihrer Eltern und Ihrer Kinder und rufen Sie an, sobald Sie einen obdachlosen Menschen bemerken, der bei kalten Temperaturen im Freien übernachtet. Unsere Kollegen können so schnell und zuverlässig reagieren und oft lebenswichtige Hilfe leisten.“

Wie können Sie obdachlosen Menschen in der Kälte helfen?



Wenn du einen obdachlosen Menschen bemerkst, der in Kälte auf der Straße liegt, kannst du so helfen:

1. Ansprechen und fragen, ob Hilfe benötigt wird.

2. Für konkrete Hilfe kontaktiere bitte das Caritas Kältetelefon in deiner Nähe oder eine Caritaseinrichtung.

3. In akut lebensbedrohlichen Situationen oder bei Gesundheitsgefährdung bitte unbedingt die Rettung unter 144 verständigen!