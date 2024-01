Heute ist die Premiere der Faschingssitzung Annenheim

Veröffentlicht am 13. Januar 2024, 12:19 / ©Pexels / Andrea Piacquadio

„Die Sitzungen des Annenheimer Narren Clubs sind ein Angriff auf die Lachmuskel der Besucher. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass alle Sitzungen bereits ausverkauft sind“, wird in einer Aussendung bekannt gegeben.

19. Annenheimer Faschingsgerücht

Der „Annenheimer Narrenclub“ ladet ein zum 19. Annenheimer Faschingsgerücht: Der kleine Fasching am See mit Sketsch, Parodie u. Musik. Heute startet um 20 Uhr die Premiere im Gasthof Lindenhof in Annenheim. Es folgen noch weitere Sitzungen.