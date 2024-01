Klagenfurt ist unter den Top-10 Klimaschutz-Vorzeigestädten

Klima- und Umweltschutzreferent Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar, Patrick Child (DG Environment) und Dr. Wolfgang Hafner (Leiter Abteilung Klima- und Umweltschutz) bei der EU-Mission-Label-Verleihung in Valencia.

Klima- und Umweltschutzreferent Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar, Patrick Child (DG Environment) und Dr. Wolfgang Hafner (Leiter Abteilung Klima- und Umweltschutz) bei der EU-Mission-Label-Verleihung in Valencia.

Veröffentlicht am 13. Januar 2024, 12:33 / ©StadtKommunikation/KK

Klagenfurt ist damit unter den Top-10 der europäischen Klimaschutz-Vorzeigestädte und erhält verbesserten Zugang zu Förderprogrammen. Klagenfurts eingeschlagener Weg zur Klimaneutralität 2030 erhält zum wiederholten Male internationale Anerkennung von oberster Stelle. Am Freitag bekam die Landeshauptstadt das EU-Mission-Label beim „European Green Capital Network“ in Valencia, der europäischen „Grünen Hauptstadt 2024“, verliehen. Dieses Zertifikat ist ein wichtiger Meilenstein für Klagenfurts Klimaschutzmaßnahmen und offizielle Anerkennung für die Pläne der Stadt, bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen.

„Wir gehen mit gutem Beispiel voran“

„In Anbetracht der Herausforderungen im Bereich Klima und Umwelt, der Förderung eines Smart-City-Ansatzes und der aktiven Teilnahme an EU-City-Missionen transformieren wir nicht nur unsere Städte, sondern ebnen auch den Weg für eine nachhaltige Zukunft. Als Gewinner der Initiative für 100 klimaneutrale und smarte Städte gehen wir mit gutem Beispiel voran und zeigen, dass Innovation, Zusammenarbeit und ein Bekenntnis zum Umweltschutz Städte schaffen können, die im Einklang mit Natur und Technologie gedeihen. Die Landeshauptstadt Klagenfurt setzt sich entschlossen für diesen Weg ein und leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von lebenswerten und zukunftsfähigen urbanen Gemeinschaften. In puncto Klima- und Umweltschutz hat sich Klagenfurt wieder als Vorzeigestadt bewiesen. Darauf können wir stolz sein“, betont Klima- und Umweltschutzreferent Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar. Nur zehn der insgesamt 112 teilnehmenden Städte der EU-Cities-Mission erhielten von der Europäischen Kommission das EU-Mission-Label in Form einer Urkunde und Plakette. Klagenfurt zählt damit neben Senderborg, Mannheim, Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza, Cluj-Napoca und Stockholm zu den Top-10 der europäischen Klimaschutz-Vorzeigestädte.

„Nicht nur eine hohe Auszeichnung“

„Dieses Zertifikat ist nicht nur eine hohe Auszeichnung, sondern der Auftrag, die 236 Maßnahmen der Smart City Klimastrategie konsequent umzusetzen und damit die hohe Lebensqualität in Klagenfurt auch für zukünftige Generationen zu sichern“, so Dr. Wolfgang Hafner, Leiter Abteilung Klima- und Umweltschutz. Seit April 2022 ist Klagenfurt als einzige österreichische Stadt Teil der EU-Cities Mission und gehört zu jenen 112 klimaneutralen und smarten Städten Europas, die bis 2030 klimaneutral sein wollen. Mit dem verliehenen Missionslabel für intelligente und klimaneutrale Städte verbunden ist auch ein verbesserter Zugang zu Förderprogrammen auf EU- und Bundesebene mit Anschlussfinanzierung für die Stadt und Stadtwerke Klagenfurt AG.