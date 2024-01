25-Jähriger flüchtete mit dem Auto seiner Mutter vor der Polizei

Veröffentlicht am 13. Januar 2024, 12:35 / ©Fotolia-pattilabelle

Durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnte im Zuge ihres Streifendienstes ein Auto wahrgenommen werden, der mehrere Verwaltungsübertretungen beging. Die Beamten wollten den Auto-Lenker zu einer Lenker Fahrzeugkontrolle anhalten, jedoch fuhr dieser weiter ohne anzuhalten.

Er fuhr über die rote Ampel

Beamte, die gerade im Zuge eines Planquadrates in einem zivilen Fahrzeug in der Nähe waren, beteiligten sich an der Amtshandlung. Der Auto-Lenker missachtete bei seiner Flucht ein Rotlicht einer Ampel und fuhr den Beamten mit einer überhöhten Geschwindigkeit davon. Wenig später gelang es jedoch der zivilen Streife das Fahrzeug anzuhalten.

Sohn und Mutter angezeigt

Bei dem Lenker handelt es sich um einen 25-Jährigen, der ohne aufrechte Lenkberechtigung das Auto seiner Mutter lenkte. Seine Lenkberechtigung, die ihm wegen ähnlicher Delikte vor einiger Zeit entzogen wurde, hätte ihm in wenigen Tagen wieder ausgefolgt werden sollen.

Es ergingen mehrere verkehrsrechtlichen Anzeigen gegen den 25-Jährigen. Ebenso wird die Mutter des 25-Jährigen und Zulassungsbesitzerin des Fahrzeuges wegen des Überlassens des Fahrzeuges angezeigt.