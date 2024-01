Tabellenführer gegen Titelverteidiger: KAC zu Gast in Salzburg

Zum Start in das finale Viertel des Grunddurchgangs tritt der zuletzt sechs Mal am Stück siegreiche und damit an die Tabellenspitze vorgerückte EC-KAC (24 Siege, 12 Niederlagen) am Sonntag, dem 14. Januar 2024, beim amtierenden Titelträger der win2day ICE Hockey League, dem EC Salzburg (24 Siege, 12 Niederlagen), an. Die vierte Saisonbegegnung zwischen den beiden Klubs, die zwölf der letzten 16 Championate unter sich aufgeteilt haben, beginnt um 17.30 Uhr und wird von Puls24 live im Free-TV übertragen.

Diese Rotjacken fehlen

Der EC-KAC wird in Salzburg auf die zuletzt erkrankten Stürmer Jan Muršak und Fabian Hochegger verzichten, bei beiden ist vorgesehen, dass sie nach vollständiger Genesung am Montag in den Trainingsbetrieb zurückkehren. Das Eistraining am Samstag auslassen musste der leicht angeschlagene Johannes Bischofberger, über sein Mitwirken im Spitzenspiel bei den Roten Bullen wird am Spieltag entschieden. Alle anderen der zuletzt dem Aufgebot angehörenden Spieler sind einsatzfähig.