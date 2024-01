ÖBB-Unterführung Peter-Tunner-Gasse ab Mittwoch gesperrt

Veröffentlicht am 13. Januar 2024, 14:26 / © Stadt Graz/Nonstandard

In der Peter-Tunner-Gasse erneuern die ÖBB das Bahntragwerk, was schlussendlich auch der aktiven Mobilität den Grazern zugutekommt. Denn die Stadt Graz nutzt die Gelegenheit, um zwischen der Waagner-Biro-Straße und dem Bahnhofgürtel die Geh- und Radwege auszubauen und zu verbessern. Die Smart City wird dadurch auch von Norden kommend für die aktive Mobilität attraktiv erschlossen.

Was machen die ÖBB? – Bauablauf

Das bestehende Stahltragwerk der ÖBB ist aufgrund des Alters bzw. des damit zusammenhängenden Zustandes zu erneuern. Die Eisenbahnbrücke wird als Betontragwerk neu errichtet. Insgesamt sechs Bahngleise führen über die Brücke in der Peter-Tunner-Gasse. Sie sorgen für einen reibungslosen Bahnverkehr auf der Südbahn. Damit dieser Bahnverkehr auch während der Arbeiten funktioniert, müssen jederzeit vier davon zur Verfügung stehen. Daher sind mehrere Bauphasen notwendig. Jede Phase widmet sich zwei Gleisen, die mit dem Tragwerk darunter abgetragen und neu aufgebaut werden. Erst wenn die neuen Gleise wieder in Betrieb sind, kommen die nächsten dran. Ist schließlich das gesamte Tragwerk fertiggestellt, können alle Versorgungsleitungen wie Strom, Wasser und Kanal neu verlegt werden. Anschließend folgt der Straßenbau samt den Geh- und Radwegen.

Was macht die Stadt?

Der Straßenquerschnitt wird im Abschnitt Waagner-Biro-Straße bis zum Bahnhofgürtel erweitert. Auf der Südseite entstehen somit ein Gehweg und ein Zweirichtungsradweg sowie auf der Nordseite ein Gehweg. Der Grünraum wird ebenfalls aufgewertet und Bepflanzungen vorgenommen. Die Geh- und Radwegquerung des Bahnhofgürtels erfolgt künftig auf demselben Niveau wie die Straße und bindet in weiterer Folge in die Fröbelgasse ein. Die bestehenden Fußgängertunnel können somit aufgelassen werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und um die verkehrliche Leistungsfähigkeit der Kreuzung weiterhin gewährleisten zu können, wird das Rechtsabbiegen von der Peter-Tunner-Gasse in den Bahnhofgürtel aufgelassen. Stattdessen wird diese Relation über die Lastenstraße geführt.

© Stadt Graz/Nonstandard Für den Rad- und Fußverkehr wird es mehr Platz und Komfort geben.

Weiters wird auch das Linksabbiegen von der Peter-Tunner-Gasse aus Osten kommend in die Lastenstraße nicht mehr möglich sein. Als Ersatz wird die südliche Kreuzung der Lastenstraße mit dem Bahnhofgürtel ausgebaut, sodass sowohl von Norden als auch von Süden kommend die Zufahrt in die Lastenstraße gesichert ist. Dazu wird eine neue Linksabbiegespur errichtet, die mittels einer Verkehrssignalanlage (VLSA) gesichert wird.