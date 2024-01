Schwer verletzt: Baum fiel Waldarbeiter auf den Kopf

Gegen 9 Uhr Vormittag waren ein 33-Jähriger und ein 36-Jähriger mit Waldarbeiten, etwa 300 Meter nördlich von Ratten, beschäftigt. Als ein umgeschnittener Baum nicht gänzlich umstürzte und sich verkeilte, wollte der 33-Jährige sich an diesem vorbeibewegen. Dabei löste sich der Baum aus der Verkeilung und stürzte dem Mann auf den Kopf bzw. Schulterbereich.

Bruder setzte Rettungskette in Gang

Der 36-jährige Waldarbeiter, welcher auch der Bruder des 33-Jährigen ist, setzte unverzüglich die Rettungskette in Gang. Da sich der Unfall in unwegsamen, sehr steilen Gelände ereignete und es noch dazu sehr rutschig war, installierte die freiwillige Feuerwehr Ratten eine Führungsleine, an welcher sich die Beteiligten bei der Bergung halten konnten. Der Verunfallte war ansprechbar und wurde mit schweren Kopfverletzungen mit dem Rettungshelikopter in das LKH Graz geflogen.