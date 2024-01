Im Süden sonnig, im Norden wolkig: So wird das Wetter am Sonntag

Veröffentlicht am 13. Januar 2024, 21:42 / ©Daniel Schöffmann

„Am Abend treffen im Westen erste dichtere Wolken der nächsten schwachen Störungszone ein. Der Wind weht oft schwach bis mäßig, in Ober- und vor allem in Niederösterreich stellenweise auch lebhaft und kalt aus Südwest bis West“, heißt es von der GeoSphere Austria. Nachmittagstemperaturen minus 3 bis plus 5 Grad.