19-Jähriger fährt in Auslagenscheibe: Verweigert Alkoholtest

Dabei wurde der junge Mann verletzt und musste nach Erstversorgung von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht werden. Sein 17-jähriger Beifahrer entfernte sich vorerst von der Unfallstelle, konnte jedoch von Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe aufgefunden und ebenfalls ins LKH Wolfsberg gebracht werden. Der Grad seiner Verletzungen ist derzeit nicht bekannt.

Alkotest verweigert

Sowohl am PKW als auch am Gebäude entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Ein Alkovortest verlief positiv, den Alkotest via Alkomat verweigerte der Lenker schlussendlich.