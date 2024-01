Kommt der berüchtigte Josef Fritzl nun bald frei?

Im Jahr 2009 trat Josef Fritzl seine lebenslange Haft an. Lebenslang? Dies könnte sich nun ändern, denn laut Medien gibt es ein neues psychologisches Gutachen. Darin soll stehen, dass er als nicht mehr gefährlich gilt und so womöglich freikommen könnte.

Grauenvolle Taten

Der heute 90-jährige Fritzl wurde durch seine Taten weltweit bekannt. Er hatte eine seiner Töchter 24 Jahre lang in einem Kellerverlies in seinem Haus in Amstetten eingeschlossen. Dort hatte er sie vergewaltigt und sie bekam sieben Kinder von ihm. Eines der Babys verstarb, die Staatsanwaltschaft verurteilte ihn hier zusätzlich für Mord.

Das Urteil und die Analyse

2008 kamen das Grauen ans Licht, 2009 wurde Fritzl verurteilt. Der Richter sprach eine lebenslange Haft aus, sowie eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Das heißt: Eine mögliche Freilassung könnte in Betracht gezogen werden, wenn er als ungefährlich erklärt werden würde. Und genau das soll jetzt so sein. Die Linzer Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner wurde beauftragt, den Niederösterreich zu untersuchen. Nun liegt das Ergebnis vor, der 90-Jährige sei mittlerweile als „harmlos“ einzustufen, berichten Medien. Josef Fritzl soll an einer fortschreitenden Demenz leiden, durch die er kein planvolles Handeln mehr tätigen könne und somit auch keine Verbrechen mehr begehen könne. Auch sei sein körperlicher Zustand schlecht, er kann sich nur mehr mit Rollator fortbewegen.

Wie geht es weiter?

Derzeit sieht es so aus, dass Fritzl in den Normalvollzug „übersiedeln“ könne. Da es keinen Grund mehr gäbe, ihn in der Abteilung für gefährliche Täter zu behalten. Aber auch im Gefängnis würde es kritisch für ihn sein, aufgrund seiner Erkrankungen. Seine Anwältin Astrid Wagner soll laut Kronen Zeitung dabei sein, eine bedingte Entlassung zu erwirken. Sie möchte, dass er einen Platz in einer Wohnstätte für gebrechliche Personen bekommt.