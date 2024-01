Beraterverträge: KPÖ, Grüne und SPÖ stehen zu mehr Transparenz

Veröffentlicht am 14. Januar 2024, 09:45 / ©pixabay.com

Von insgesamt 45 Stichproben wurden die meisten Verträge als in Ordnung befunden. Dennoch gibt es Auffälligkeiten, insbesondere in Bezug auf Entscheidungen der Vorgängerregierung, so laut einer Presseaussendung der KPÖ.

Keine Wiederholung von fragwürdigen Praktiken

Laut der KPÖ gehören dazu unter anderem jährliche Ausgaben von rund 200.000 Euro für die Social-Media-Präsenz des ehemaligen Bürgermeisters Siegfried Nagl (ÖVP) sowie ein mit 6.000 Euro dotierter Beratervertrag für einen ehemaligen Beamten, der von Nagl ausgehandelt wurde. Die Kontrollsprecherin der KPÖ, Daniela Katzensteiner, unterstreicht, dass unter der aktuellen Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ solche Praktiken nicht mehr vorkommen. Externe Beratungen und Gutachten werden nur dann in Anspruch genommen, wenn sie wirklich notwendig sind, beispielsweise bei speziellen Rechtsthemen, Jahresabschlüssen oder größeren Anschaffungen.

Transparenz und verantwortungsbewusster Umgang

Karl Dreisiebner, Kontrollsprecher der Grünen, hebt hervor, dass die Koalition bereits während der Verhandlungen im Herbst 2021 ihr Bekenntnis zu voller Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei externen Aufträgen für den Gemeinderat und die städtischen Prüforgane abgegeben hat. Dies sei eine Reaktion auf fragwürdige Vorgänge unter der vorherigen Schwarz-Blau-Regierung zwischen 2017 und 2021. SPÖ-Kontrollsprecher Michael Ehmann betont die sorgsame Verwendung der finanziellen Mittel der Stadt Graz. Ein Beispiel hierfür sei die gemeinsame Entwicklung des Kommunalen Plus mit der Verwaltung über alle Abteilungen hinweg.