Neueröffnung: Die Kärntner Speckbude zieht in die Widmanngasse ein

Eine Neueröffnung in Villach steht bevor: Denn am 15. Jänner sperrt die Kärntner Speckbude in der Widmanngasse 22 auf. Fans von deftigem dürfen sich freuen, denn dort gibt es allerlei Speck, Salami und Co zu kaufen.

Auch ein kleiner Imbiss vorhanden

„Wir bieten auch belegte Brötchen und kalte Platten an“, erzählt Sandra Walkensteiner im Gespräch mit 5 Minuten. Sie und ihr Mann Gerald Walkensteiner sind die Inhaber der Kärntner Speckbude. Der Speck kommt größtenteils aus dem Lavanttal, es werden aber auch südtiroler Spezialitäten im Laden angeboten. Neben Salami, Eier und Co, gibt es dort auch einen kleinen warmen Imbiss, wo man beispielsweise Leberkäse, Schweinsbraten und Krainer bekommt. Geöffnet ist die Speckbude ab 15. Jänner von Montag bis Freitag jeweils 9 bis 18 Uhr.

©5 Minuten Südtiroler Spezialitäten werden auch angeboten