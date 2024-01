Zeugenaufruf: Kollision zweier Fahrzeuge auf der B170

Das Auto wurde von einem 58-jährigen Türken in Richtung Kitzbühel gelenkt und der Lenker des Klein-Lastkraftwagens, ein 57 Jahre alter Staatsangehöriger des Vereinten Königreiches, fuhr in die Gegenrichtung.

Schmerzen und Alkoholtest

Der Auto-Lenker klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich, eine medizinische Versorgung vor Ort durch die Rettung wurde von ihm nicht in Anspruch genommen. Mit beiden Unfalllenkern wurde ein Alkomattest durchgeführt, jener des Staatsangehörigen aus dem Vereinigten Königreich verlief positiv.

Zeugenaufruf: Hast du was gesehen?

An beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B170 war während der Unfallaufnahme für die Dauer von ca. 1 Stunde nur einspurig befahrbar. Wenn du was gesehen hast: Um zweckdienliche Hinweis an die Polizeiinspektion Kirchberg in Tirol unter Telefonnummer 059133 / 7205 wird ersucht.