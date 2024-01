Drogen und Alkohol: Es gab mehrere Anzeigen in Salzburg

Bei der Kontrolle eines 30-jährigen Salzburgers wirkte dieser unruhig und nervös. Beim Speicheltest und der anschließenden amtsärztlichen Untersuchung stellte sich eine Beeinträchtigung durch Kokain und Cannabis heraus. Zudem hatte der Mann einen Joint dabei, er wird angezeigt und der Führerschein abgenommen.

Polizei stoppt PKW-Lenker mit 0,6 Promille

Gegen 22.30 Uhr hielten Polizisten in der Lieferinger Hauptstraße einen 32-jährigen PKW-Lenker an. Der Salzburger hatte 0,6 Promille und wird angezeigt.

Autolenker rasen mit über 100 km/h

Zwei Autolenker duellierten sich in den frühen Morgenstunden im Bereich der Innsbrucker Bundesstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Die jeweils 20-jährigen Autolenker aus Eugendorf und Salzburg waren dabei mit mehr als 100 km/h im Ortsgebiet unterwegs und missachteten dabei diverse Ge- und Verbote entlang des Straßenzuges. Die Beamten hielten die beiden Fahrzeuge an. Neben zahlreichen verwaltungsrechtlichen Anzeigen werden die Lenker sich einer Prüfung der Verkehrszuverlässigkeit gegenüber der Behörde unterziehen müssen. Außerdem werden die Fahrzeuge einer besonderen Überprüfung nach dem Kraftfahrgesetz zugeführt.

Zwei Fahrer mit über 0,6 Promille gestoppt

In Eben hielten Polizisten gegen 22 Uhr einen 28-jährigen Ungarn mit seinem Auto an. Der Lenker hatte 0,6 Promille und wird angezeigt. Kurze Zeit später bemerkten die Beamten ein Fahrzeug, der auf der Nebenfahrbahn der Tauernautobahn im Bereich der Raststation Eben Nord in Richtung der Beamten fuhr. Kurz vor der Kontrollstelle der Polizisten wendete der Fahrer sein Auto und fuhr entgegen der Fahrtrichtung zur Tankstelle retour. Die Polizisten hielten den Mann am Parkplatz an. Dieser gab an, dass er die Tankstelle zuvor übersehen habe und er eine Vignette kaufen wollte. Der 30-jährige Braunauer hatte 0,66 Promille und wird angezeigt.