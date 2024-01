Forschungs- und Wissenschaftsrat für weitere fünf Jahre in Kärnten tätig

Veröffentlicht am 14. Januar 2024, 11:29 / ©5 Minuten

Der Wissenschaftsrat wurde 2018 gegründet, die Funktionsperiode geht über 5 Jahre und es gehören ihm sieben Mitglieder (siehe unten) an, die nun ihre Tätigkeit bis 2029 fortsetzen können. LH Peter Kaiser dankt den Mitgliedern für ihre Expertisen in der vergangenen Periode, ihre fachliche Bewertung und Empfehlungen für das neue Regierungsprogramm und die Vorschläge zur Stärkung des Kärntner Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungsstandortes.

„Umso wichtiger ist die Kontinuität“

„Umso wichtiger ist die Kontinuität, die durch die Bereitschaft der Experten, weitere 5 Jahre zur Verfügung zu stehen, gegeben ist. Forschung, Entwicklung, Wissenschaft, Technologie und Innovation sind wichtige Parameter für den Standort, um ihn für Unternehmen, Arbeitnehmer und Auszubildende in jedem Sektor attraktiv zu machen. Mit der neuen Koralmbahn wächst Kärnten noch enger mit Kärnten, der Steiermark und mit Europa zusammen, entstehen große Chancen in einem neuen Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsraum Kärnten-Steiermark, der durch kürzere Fahrzeiten an Größe und Möglichkeiten gewinnt“, betont Kaiser.

Das macht der Wissenschaftsrat

Der Wissenschaftsrat gibt seinerseits Empfehlungen für Kooperationen von Wissenschafts-, Forschungs- und Bildungsinstitutionen außerhalb Kärntens ab, begründet auf einer Potenzialanalyse Kärnten und der für Kärnten wichtigen Prioritäten für eine positive Entwicklung. Ebenso gibt der Rat Vorschläge betreffend Förderinstrumente für die Bereiche Forschung, Technologie und Innovation, abgestimmt auf das Regierungsprogramm und die strategische Ausrichtung des Landes. Die sieben Mitglieder erarbeiten weiters Empfehlungen für Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen und der Rat begleitet beobachtend die Forschungs-, Technologie- und Wissenschaftspolitik Kärntens. Das Monitoring umfasst die österreichische, europäische und globale Ebene. „An den Sitzungen des FWR nehmen wir auch als Regierungsmitglieder teil, um den Informationsfluss aufrechtzuerhalten, um künftige Entwicklungen und nötige Handlungsfelder im Auge zu haben, um die strategische Ausrichtung des Landes zu besprechen und Expertisen einzuholen, sowie um den Experten auch das Regierungsprogramm näherzubringen“, erklärt Kaiser die Zusammenarbeit. Umgekehrt werden die Expertinnen und Experten des FWR zu Veranstaltungen, wie beispielsweise Branchentreffs oder dem Baugipfel des Landes, eingeladen.