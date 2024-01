Sommer, Sonne, Sonnenschein: Das sind die Urlaubstrends der Österreicher

Veröffentlicht am 14. Januar 2024, 12:02 / ©Pexels.com

Auch für 2024 zeichnet sich ein sehr positives Reisejahr ab, auch wenn die Teuerungen gesamtwirtschaftlich einige Herausforderungen darstellen: Auf das Reisen wollen die Österreicher auch 2024 auf keinen Fall verzichten, das zeigt der Ruefa Reisekompass 2024.

Buchungstrends 2024: Längere Urlaubsdauer, höhere Urlaubsbudgets

Erfreuliche Aussichten für die gesamte Reise-Branche zum Jahresauftakt: 89% der Österreicher wollen auch 2024 wieder verreisen! Aber wer urlaubt, nun wo? Tatsächlich gibt es da, je nach Alter, einige Unterschiede. Das Fazit: Urlaub in Österreich ist in allen Generationen äußerst beliebt. Viele zieht es auch ins europäische Ausland. In ferne Länder hingegen wollen nur wenige.

Wer urlaubt, wo am liebsten? Die Generation Z (Geburtsjahrgänge 1994 bis 2010) möchte mit 57% Urlaub in Österreich verbringen, 83% zieht es ins europäische Ausland und 33% in die Ferne.

(Geburtsjahrgänge 1994 bis 2010) möchte mit verbringen, und 33% in die Ferne. Die Millennials (Geburtsjahrgänge 1980 bis 1993) wollen zu 68% Urlaub in Österreich machen , 79% in Europa und 22% in der Ferne.

(Geburtsjahrgänge 1980 bis 1993) wollen zu machen und 22% in der Ferne. Von der Generation X (Geburtsjahrgänge 1965 bis 1979) verspüren 68% Reiselust auf Österreich , 78% auf Europa und 17% auf ferne Länder.

(Geburtsjahrgänge 1965 bis 1979) verspüren , und 17% auf ferne Länder. Die Generation der Baby Boomer (Geburtsjahrgänge 1946 bis 1964) zieht es mit 80% nach Österreich , mit 73% nach Europa und mit 18% in die Ferne.

(Geburtsjahrgänge 1946 bis 1964) zieht es mit , mit und mit 18% in die Ferne. Die Traditionalisten (Geburtsjahrgänge 1922 bis 1945) wollen ihren Urlaub 2024 mit 67% in Österreich und ebenfalls mit 67% im europäischen Ausland verbringen.

19 Tage Urlaub

Insgesamt wollen die Österreicher heuer 19 Tage lang auf Urlaub sein – das ist erneut um einen Tag länger als noch 2023. Der Haupturlaub soll 8 bis 14 Tage dauern. Das Budget, das für Urlaub(e) 2024 zur Verfügung steht, beträgt im Schnitt Euro 1.882,- pro Person – nach der beachtlichen Steigerung im Vorjahr wieder um Euro 185,- mehr. Die Auswertung der Statistik zeigt auch, dass den Älteren fürs Urlauben mehr Geld zur Verfügung steht. Das Reisebudget steigt von Euro 1.726,- pro Person in der Generation Z (1994 – 2010) bis Euro 2.213,- in der Generation Baby Boomer (1946 – 1964).

Top 3 der Bundesländer: So viel wird für den Urlaub ausgegeben Die höchsten Urlaubsbudgets finden sich im Westen Österreichs. Zur Verfügung stehen den Vorarlbergern pro Person durchschnittlich Euro 2.648,- und den Tirolern Euro 2.009,-. Abgerundet werde die Top 3 von den Wienern mit Euro 1.954,- pro Person.

Teuerungen haben keinen Einfluss auf Urlaubsplanung

Der hohe Stellenwert des Themas Urlaub zeigt sich auch darin, dass die über weite Teile des vergangenen Jahres anhaltende Teuerung für 24% der Befragten keinen Einfluss auf ihre künftige Urlaubsplanung hat. Immerhin 17% wollen günstigere Nebensaisonen nutzen, 15% wollen Frühbucheraktionen nutzen, 14% ihre Ausgaben vor Ort reduzieren und 13% eine günstigere Unterkunft buchen.

Mai, Juni, Juli – In diesen Monaten wird am meisten gereist

Nur 29% der Österreicher sind bei der Urlaubsplanung an die Schulferien gebunden – dennoch urlauben die allermeisten in den Monaten Juli und August. Aber: Die Beliebtheit der Vor- und Nach-Ferienzeiten im Mai, September sowie der Oktober 2024 nimmt zu. Um an den Urlaubsort zu gelangen, wählen 55% Anreisen mit dem eigenen Auto, 41% Flugreisen, 14% Anreisen mit der Bahn, 6% reisen mit dem Bus und je 3% mit dem Wohnmobil oder Mietauto.

Die beliebtesten Reiseziele in Österreich 69% der Österreicher:innen sagen 2024 „JA!“ zu Österreich und möchten hierzulande einen Urlaub verbringen. Diese Bundesländer sind am beliebtesten: Steiermark – 30 Prozent Kärnten – 24 Prozent Salzburg – 21 Prozent Tirol – 15 Prozent Burgenland & Oberösterreich – 11 Prozent Wien – 10 Prozent Niederösterreich – 9 Prozent Vorarlberg – 5 Prozent

Die Top 5-Reiseziele in Europa 78% der Befragten planen 2024 eine Reise in Europa bzw. ins nähere Ausland. Italien (32%) Kroatien (26%) Deutschland (18%) Griechenland (13%) Spanien/Kanaren (12%)

Österreicher lieben Sonne, Strand und Meer

Wie sieht er nun aus, der ideale Urlaub 2024, auf den die Österreicher nicht verzichten möchten? Jeder Zweite plant heuer einen Bade-/Strandurlaub. Für 46% ist das auch gleichzeitig der Haupturlaub. Für mehr als ein Drittel (38%) steht außerdem eine Städtereise auf dem Programm, gefolgt von Wellnessurlaub (29%), Aktivurlaub (21%) und einer Rundreise (14%). Eine Kreuzfahrt, die als perfekte Mischform die verschiedenen Urlaubsarten in sich vereint, steht für 5% der Österreicher am Plan.

Fernreise: Wohin geht es 2024? 21% der Befragten wollen 2024 eine Fernreise unternehmen. Welche sind die begehrtesten Reiseziele der Österreicher? USA (16%) Thailand (11%) Vereinigten Arabische Emirate (9%) Malediven (6%) Japan (6%)

Team „Sommer, Sonne, Sonnenschein“

„Wir sehen einmal mehr: die Österreicher sind Team ‚Sommer, Sonne, Sonnenschein‘ und echte Strandfans. “, so Birgit Wallner, die gemeinsam mit Michele Fanton die Doppelspitze in der Ruefa Geschäftsführung bildet. Sie fügen abschließend hinzu: „Wir blicken optimistisch auf das Reisejahr 2024. Wir sind zuversichtlich und erwarten, dass sich die anhaltende hohe Urlaubslust dank guter Angebote und großartiger Urlaubserlebnisse fortsetzen wird.“