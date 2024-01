Schritt zur Wiederbelebung der Lavanttal-Bahn: Petition gestartet

Der gesamte Ballungsraum Wirtschaftsregion Südösterreich bis nach Slowenien hat über 1,1 Millionen Einwohner mit ca. 45.000 Arbeitgeberbetrieben und ca. einer halben Million unselbständig Beschäftigten. „Mit unserer grenz- und parteiübergreifenden Initiative beweisen wir, dass das Kirchturmdenken Geschichte ist.“ freut sich ÖVP-Nationalrat Johann Weber.

„Eisenbahn ist der Verkehrsmittel der Zukunft“

„Durch die Wiederbelebung der Lavanttalbahn könnten hunderte LKW-Fahrten durch die Gemeinden eingespart, PKW-Fahrten durch Umstieg auf die Öffis verlegt und die überregionalen Schulstandorte Wolfsberg, St. Andrä und St. Paul gestärkt werden. Gerade für den bezirksübergreifenden Schülerinnen- und Schülerverkehr könnten Busfahrten eingespart werden. Außerdem ist die Eisenbahn das Verkehrsmittel der Zukunft und trägt zur Erfüllung des europäischen Green-Deals bei“ erläutert Weber die Vorteile. Nach vielen Gesprächen in der Heimat sowie in Slowenien tagten Vertreter der Wirtschaft, der Politik sowie Europäischer Institutionen im Parlament in Wien. Dort übergab man eine Petition an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.

Petition wurde unterzeichnet

Diese Petition unterzeichneten zuvor unterstützt vom Geschäftsführer des Regionalmanagements Lavanttal Johannes Gastrager alle neun Bürgermeister des Lavanttals sowie die Bürgermeister aus Zeltweg, Weißkirchen und Obdach. Seitens der Wirtschaft schlossen sich die WKO-Bezirksstelle Wolfsberg, die WKO-Regionalstelle Murau-Murtal, der Verein Lavanttaler Wirtschaft sowie die Industrie- und Wirtschaftsentwicklung Murau Murtal an. „Nun können alle, die Interesse an der Weiterentwicklung der gesamten Region haben, online mit wenigen Klicks diese Petition im Nationalrat unterstützen. Ziehen wir gemeinsam an einem Strang! Denn: Funktionierende Wirtschaftsräume sind Wohlstandsräume.“ so Weber weiter. Zur Unterstützung der Petition zur Wiederbelebung der Lavanttal-Bahn braucht man nur dem Link https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/PET/138 folgen und unter „Hier können Sie diese Petition unterstützen“ den Namen, Mailadresse, Postleitzahl und Ort eingeben. Danach das dargestellte Captcha (Sicherheit vor automatisiertem Missbrauch) eingeben und im darauf erhaltenen Mail den Bestätigungslink anklicken.