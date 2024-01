Polizei rettet Geschwister aus brennenden Haus

Veröffentlicht am 14. Januar 2024, 13:28 / ©fotolia.com

Die eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion „Neue Heimat“ konnten eine Rauchentwicklung aus drei Fenstern im ersten Stock wahrnehmen. Vor dem Haus konnte der 26-jährige Anzeiger und Bewohner des Hauses angetroffen werden.

Bruder und Schwester in Gefahr

Dieser gab an, dass sich noch vier weitere Personen im Haus befinden würden. Sein Vater sowie seine Mutter waren während des Vorfalles im Erdgeschoss und konnten daher das Haus verlassen. Sein 21-jähriger Bruder sowie seine 18-jährige Schwester seien im ersten Stock eingeschlossen und streckten ihren Kopf aus dem Fenster im 1 Stock. Unmittelbar darauf waren Stichflammen aus einem Zimmer im ersten Stock zu erkennen.

Polizisten improvisieren Rettung

Die beiden Polizisten suchten sofort nach Hilfsmittel für eine Rettung der Geschwister. In einer Holzhütte im Garten fanden sie eine Leiter. Da diese zu kurz war, rannte ein Polizist erneut in den Garten und wurde auf eine Holzbank aufmerksam. Auf dieser wurde die Leiter aufgelegt, um eine größere Höhe zu erreichen. Währenddessen trafen die Beamten der Streife „SIG 41“ (Schnelle Interventionsgruppe) am Einsatzort ein. Diese konnten bei einem Nachbarn eine lange Leiter auffinden und retteten mit dieser den 21-Jährigen aus dem Fenster.

Polizist trägt 18-Jährige aus brennendem Haus

Die 18-Jährige schaffte es nicht mehr, selbstständig aus dem Fenster zu klettern und wurde daher von einem Polizisten über die Leiter tragend nach unten gebracht. Unmittelbar danach traf die Streife „Kleinmünchen 2“ sowie die Berufsfeuerwehr Linz ein, welche mit den sofortigen Löscharbeiten begann. Die Polizisten führten bis zum Eintreffen der Rettung bei allen Beteiligten Erste Hilfe Maßnahmen durch. Alle fünf Familienmitglieder wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.