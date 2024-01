„Kein Talent unentdeckt lassen!“: Finanzierung der bfi IT-L@bs wird verlängert

Viel ist die Rede vom dringenden Fachkräftebedarf in Österreich. Dennoch gibt es Jugendliche, die im ersten Anlauf keine Lehrstelle bei einem Unternehmen finden. Für sie bieten die bfi IT-L@bs eine Chance auf den Einstieg in die Berufswelt. In der überbetrieblichen Lehrwerkstätte mit Standorten in Klagenfurt, Villach und Wolfsberg können junge Menschen eine Lehre in den Bereichen IT-Technik, Coding oder E-Commerce beginnen oder eine Teilqualifikation erwerben. „Dies immer mit dem Ziel vor Augen, in ein Lehrverhältnis in einem Betrieb zu wechseln oder nach Erlangen einer Teilqualifikation am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen“, erklärt Arbeitsmarktreferentin LHStv.in Gaby Schaunig. Das Land Kärnten fördert die IT-L@bs auch im Ausbildungsjahr 2023/2024, und zwar mit 400.000 Euro. 54 Ausbildungsplätze stehen zur Verfügung. Den entsprechenden Fördervertrag bringt Schaunig in der kommenden Regierungssitzung zur Beschlussfassung ein.

„Kein Talent unentdeckt lassen!“

„Wir können es uns nicht leisten, auch nur ein einziges Talent unentdeckt zu lassen“, streicht die Arbeitsmarktreferentin die Bedeutung des Projekts hervor. Jugendliche, die das AMS nicht erfolgreich auf eine Lehrstelle vermitteln konnte oder die einen Lehre abgebrochen haben zählen ebenso zur Zielgruppe der IT-L@bs wie junge Menschen mit Behinderung oder ohne Pflichtschulabschluss. „Das Team der IT-L@bs ist besonders gut darin geschult, Stärken zu erkennen und Talente zu fördern. Je nachdem können die Mädchen und Burschen eine Lehre, eine verlängerte Lehre oder eine Teilqualifikation in der Lehrwerkstätte beginnen“, sagt Schaunig und verweist auf die guten Erfolge dieses Zugangs. „Oft braucht eben ein junger Mensch eben ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Begleitung oder ein bisschen mehr Unterstützung. Gemeinsam mit dem AMS Kärnten und allen anderen Projektpartnerinnen und -partnern im Territorialen Beschäftigungspakt sind wir fest entschlossen, allen jungen Kärntnerinnen und Kärntnern Job- und Ausbildungsperspektiven zu eröffnen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.01.2024 um 20:56 Uhr aktualisiert