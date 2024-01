Autofahrer aufgepasst: Diese wichtige Frist läuft heute ab

Ab 1. Februar muss entweder korrekt geklickt oder gepickt werden: Mit der Klebevignette in Sonnengelb oder der Digitalen Vignette 2024. Damit auch die Digitale Jahres-Vignette mit Sicherheit ab 1. Februar gilt, erinnert die ASFINAG an den Stichtag 14. Jänner. Weil man erst am 18. Tag nach dem Online-Kauf die Digitale Jahrs-Vignette verwenden kann, ist der heutige 14. Jänner ein wichtiger Tag für alle, die lieber klicken statt picken. Wer also bis dahin im ASFINAG Mautshop oder über die ASFINAG-App die Digitale Jahres-Vignette kauft, stellt sicher, ohne Probleme ab 1. Februar 2024 Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen benützen zu können.

Der Grund dafür liegt in der Konsumentenschutzfrist, die auf EU-Gesetzes-Basis für alle Kunden bei Online-Käufen gilt. Wer es nicht bis zum 14. Jänner schafft, eine Digitale Jahres-Vignette zu kaufen, hat aber auch andere Möglichkeiten. Sofort gültige Digitale Jahres-Vignetten gibt es an den Verkaufsautomaten der ASFINAG, bei ausgewählten Vertriebsstellen, an den sechs ASFINAG-Mautstellen, bei Trafiken und Tankstellen sowie bei den Partnern ÖAMTC, ARBÖ und ADAC.