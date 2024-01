Crosslaufcup: LAC-Athleten holten sich gleich zwei Siege

Ulrike Striednig holte sich Sieg in der Klasse W60, in der allgemeinen Klasse erreichte sie den dritten Platz, Michael Künstl zeigte sich in Lauflaune und gewann die Klasse M55. Ein vierter Platz von Siegfried Stupnig (M55) runden das sehr erfreuliche LAC-Klagenfurt-Ergebnis ab. In Graz waren Lorena Miklau und Georg Frank über die Hürden im Einsatz. Miklau lief 9,28 Sekunden, Frank (M40) blieb unter der 9 Sekunden Grenze und lief beachtliche 8,91 Sekunden.

5. Lauf zum steirischen Crosslaufcup 1. Michael Künstl M55 8000 Meter 35:34,7min

1. Platz Ulrike Striednig W60 4000 Meter 20:16,4min

4. Platz Siegfried Stupnig M55 8000 Meter 44:58,7min

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.01.2024 um 18:29 Uhr aktualisiert