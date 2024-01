Siegesserie gebrochen: KAC erleidet Niederlage gegen Salzburg

Veröffentlicht am 14. Januar 2024, 20:31 / ©EC-KAC/Pessentheiner

Zum Start in das finale Viertel des Grunddurchgangs trat der EC-KAC am Sonntag, dem 14. Januar 2024, beim amtierenden Titelträger der win2day ICE Hockey League, dem EC Salzburg, an. Es war die vierte Saisonbegegnung zwischen den beiden Klubs, die zwölf der letzten 16 Championate unter sich aufgeteilt haben.

Siegessträhne der Rotjacken endete

Leider gingen die Rotjacken dieses Mal aber nicht als Sieger vom Eis. „Die Rotjacken müssen sich nach 14 Partien mit Punktgewinnen in Folge erstmals wieder in regulärer Spielzeit geschlagen geben“, teilt auch die Mannschaft selbst nach dem Spiel mit. Die Salzburger holten sich mit einem Endstand von 4:1 den Sieg. Ein detailierter Spielbericht folgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.01.2024 um 20:37 Uhr aktualisiert