Fahrerflüchtiger Alkolenker (21) stellte sich nach Unfall der Polizei

Dies berichtete eine Sprecherin der Polizei Sonntagnachmittag gegenüber der APA. Als fahrerflüchtiger Unfalllenker konnte ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck ausgeforscht werden. Der zum Unfallzeitpunkt alkoholisierte Mann konnte sich vorerst laut eigenen Angaben nur lückenhaft an einen Unfall erinnern. Wo, wann oder wie dieser passiert wäre, wusste er anfangs nicht. Aufgrund seines schlechten Gewissens kam er am 14. Jänner 2024 zur Polizei St. Georgen im Attergau und meldete einen Schaden an seinem Fahrzeug. Schließlich gestand er, den Unfall verursacht zu haben und sich nun auch an den Hergang erinnern zu können. Er habe einen Schock gehabt und deshalb die Unfallstelle ohne anzuhalten verlassen.

25-Jähriger bei Kollision verletzt

Der 25-Jährige und der 23-Jährige hatten eine Diskothek besucht und gingen gegen 4.50 Uhr am Gehsteig auf der Joh. Beerstraße in Richtung Ortszentrum. Zur selben Zeit fuhr ein bisher unbekannter Pkw-Lenker mit seinem Auto in die gleiche Richtung und es kam auf Höhe des Hauses Joh. Beerstraße 15, kurz vor dem dortigen Bahnübergang, zu der Kollision zwischen dem Wagen und dem 25-Jährigen. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht.

Lenker fuhr einfach weiter

Der Lenker setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort. Die Polizei vermutete, dass es sich bei dem Pkw des Fahrerflüchtigen aufgrund der am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile um einen VW Golf 7 handelt. Der Pkw müsste Schäden im Bereich der rechten vorderen Stoßstange haben. (APA/RED 14.01.2024)