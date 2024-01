Sonne und Schnee: So wird das Wetter zum Wochenstart

„An der Alpennordseite bis ins westliche Niederösterreich überwiegen die Wolken und regional schneit es zeitweise leicht oder unergiebig, sonst bleibt es meist trocken und es scheint immer wieder die Sonne“, sagen die Wetterexperten der GeoSphere voraus. Lokale Nebel- oder Hochnebelfelder im Süden solleen sich bald lichten.

Hier ist Schnee möglich

Am späten Nachmittag und Abend kann es an der Nordgrenze in Ober- und Niederösterreich lokal etwas schneien. Frühtemperaturen liegen zwischen minus 8 und 0 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen vorraussichtlich minus 1 bis plus 7 Grad.