Dieses Wetter wird in der Steiermark am Montag erwartet

„Oft scheint im Mur- Mürztal und im Süden die Sonne und die Temperatur kommt tagsüber leicht ins Plus. Im Norden der Obersteiermark ziehen bald Wolken auf und besonders am Nachmittag kann es leicht schneien“, sagt die GeoSphere voraus. Im Norden des Landes soll am Nachmittag lebhafter Westwind auffrischen. In der Früh hat es zwischen minus 10 und minus 4 Grad. Tagsüber werden voraussichtlich bis zu plus 7 Grad erreicht.