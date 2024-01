In Gegenverkehr gelenkt: Frau krachte mit fast 100 km/h in anderes Auto

Mit 94,4 km/h soll die Frau am 1. Oktober im Ortsgebiet von Aich auf der B95 in den Gegenverkehr gefahren und dabei in ein Auto gekracht sein, heißt es seitens des Landesgerichts Klagenfurt. Ihr wird nun zur Last gelegt, „eine Person dadurch zu töten versucht zu haben“. Durch glückliche Umstände hätte der Unfallgegner letztlich „nur“ eine Platzwunde im Kopfbereich erlitten.

Prozess am Mittwoch

Die Verhandlung findet am Klagenfurter Landesgericht am Mittwoch, 17. Jänner, zwischen 9.30 und 17 Uhr statt. Vorsitzender Richter des Geschworenengerichts ist Dietmar Wassertheurer. Für die Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung.

Hilfe bei Selbstmordgedanken: In der Regel berichten wir nicht über Suizide oder Suizidversuche – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Hierhin kannst du dich bei Suizidgedanken wenden: Telefonseelsorge: 142 (ohne Vorwahl)

Rat auf Draht: 147 (ohne Vorwahl)

Schuldnerberatung: 0316 37 25 07

Männernotruf: 0800 246 247

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.01.2024 um 08:28 Uhr aktualisiert