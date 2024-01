Über 1.000 Haushalte betroffen: Nächtlicher Stromausfall in Graz

Veröffentlicht am 15. Januar 2024, 07:51 / ©Fotolia 178491751

Über 1.000 Haushalte waren heute Nacht von einem Stromausfall in Graz betroffen. „Kurz vor Mitternacht kam es zu einer Störung beim Umspannwerk Keplerbrücke“, so Joachim Hirtenfellner, Sprecher der Energie Graz, auf Nachfrage von 5 Minuten. Grund für den Stromausfall war ein Erdschluss im Umspannwerk. Das technische Gebrechen führte in weiterer Folge zu einem Ausfall mehrerer Umspannstationen.

Störung größtenteils behoben

Konkret ist es zu Ausfällen in der Inneren Stadt/ Geidorf, im Bereich Sporgasse, Hofgasse, Burggasse und Villefortgasse, gekommen. Die Energie Graz hat mit Hochdruck daran gearbeitet, die Störung wieder zu beheben. „Mittlerweile ist größtensteils auch alles wieder versorgt. Lediglich in der Sporgasse sind noch etwa hundert Kunden betroffen. Die Störung sollte zur Gänze in den nächsten Minuten behoben sein“, versichert Hirtenfellner abschließend. Update: Mit Stand 8.45 Uhr hatten alle Haushalte wieder Strom.

Hinweis: Der Artikel wurde am 15.1.2024 um 8.50 Uhr aktualisiert. Genauere Informationen zur Störung wurden bekannt. Zu diesem Zeitpunkt wurde diese auch schon wieder behoben.

