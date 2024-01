Kaleda im Gailtal: Das hat es mit dem Dreikönigsbrauchtum auf sich

Im Film werden das Dreikönigsbrauchtum der Kaleda (Kale und Base) und die lokale Vorderberger Mundart im Unteren Gailtal in Kärnten dokumentiert. Am Nachmittag des Dreikönigstages setzt sich der Dreikönigs-Brauchtum in Vorderberg mit dem Base-Brauch fort. Verkleidete, maskierte Burschen ziehen als Perchten durch den Ort und sammeln bei den Häusern Würste ein, die sie gegen Abend in Jutesäcken ins örtliche Gasthaus bringen. Dort werden sie gekocht und gemeinsam mit Sauerkraut serviert. Zum festlichen Mahl werden auch Mädchen vom Ort, die beim Kufenstechen mitgewirkt haben, und andere Einheimische eingeladen.

Dokumentarfilm mit Begleitbroschüre

Der Dokumentarfilm ist auf USB-Stick erhältlich und beinhaltet zwei Originalversionen: Deutsch und Slowenisch. Die standardisierte deutsche Übersetzung der Texte findet man in den Begleitbroschüren. Erhältlich sind diese in der Hermagoras Buchhandlung in Klagenfurt, bei Buch Papier Eder in Hermagor und im Gemeindeamt St. Stefan im Gailtal. Hier kannst du dir den Trailer zum Dokumentarfilm ansehen: