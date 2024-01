Spitzenspiel hatte es in sich: LPSV Kärnten gewinnt auch sechstes Spiel

Veröffentlicht am 15. Januar 2024, 08:40 / ©LPSV Kärnten

Spannung und Dramatik pur versprach das Spitzenspiel zwischen dem LPSV Kärnten und den Murexin Allstars, die in der Tabelle vor dem Spiel punktegleich waren. Der einzige Unterschied: Die Wiener Neustädter hatten ein Spiel mehr ausgetragen, die Villacher sind noch ungeschlagen in der Liga – und daran änderte sich auch nach dem Spiel nichts.

Beeindruckendes Niveau im Spitzenspiel

Von Anfang an zeigten beide Teams ein beeindruckendes Niveau und die Zuschauer kamen in den Genuss eines mitreißenden Futsal-Spektakels. Dino Matoruga brachte den Favoriten aus Villach mit einem kraftvollen Linksschuss in Führung, doch die Gastgeber glichen umgehend aus. Ein direkt verwandelter Freistoß bescherte den Murexin Allstars daraufhin sogar die Führung, bevor der LPSV Kärnten das Spiel unter Kontrolle bekam und den Vorsprung bis auf 5:2 aus Villacher Sicht ausbaute. Die Wiener Neustädter konnten noch vor der Pause ein drittes Tor erzielen.

Zweite Halbzeit lange ausgeglichen

Die zweite Halbzeit gestaltete sich lange Zeit ausgeglichen, doch die Murexin Allstars kämpften sich mit einem weiteren Treffer heran. Senad Huseinbasic erhöhte für den LPSV Kärnten auf 6:4, ehe die Wiener Neustädter noch einmal herankamen. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als die Hausherren alles auf eine Karte setzten und mit einem Flying Goalkeeper agierten. Trotzdem gelang es ihnen nicht, echte Chancen zu erspielen.

Sensationeller 35-Meter-Auswurf bringt Entscheidung

In den letzten Sekunden des Spiels gelang dem Schlussmann des LPSV Kärnten mit einem sensationellen 35-Meter-Auswurf auf Matoruga und dessen perfektem Kopfball die Entscheidung zum 5:7. Unmittelbar vor der Schlusssirene fiel sogar noch das 5:8, was den sechsten Sieg im sechsten Spiel für den LPSV Kärnten bedeutet. Mit diesem Erfolg ist das Team vorzeitig für die Meistergruppe qualifiziert und unterstreicht seine Ambitionen auf den Titel in der zweiten ÖFB Futsal Bundesliga.