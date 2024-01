Von Lawine mitgerissen: Eiskletterer (33) erlitt tödliche Verletzungen

Der 33-jährige Deutsche und der 37-Jährige mit kanadischer Herkunft unternahmen in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 14. Jänner, eine Eisklettertour am westlichen Geierkopf in Reutte. Sie absolvierten erfolgreich die Route beim Einstieg „Marihuanabam“ und wollten gleich zu „Scotch on the Rocks“. Zwischen den beiden Routen befindet sich aber steiles Gelände.

Von Lawine mitgerissen

Der 33-jährige Alpinist stieg angeseilt voraus. Er dürfte dabei aber eine Lawine losgetreten haben. Beide Männer wurden daraufhin von den Schneemassen über das steile Gelände mitgerissen. „Unterhalb des Einstieges blieb das Seil an einem größeren Felsen, mittig, hängen und stoppte sie“, fügt die Landespolizeidirektion Tirol hinzu.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Der 37-Jährige wurde beim Lawinenabgang unbestimmten Grades verletzt und konnte noch selbst einen Notruf absetzen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, die traurige Gewissheit: Der Notarzt konnte bei dem 33-Jährigen nur noch den Tod feststellen. Er erlitt tödliche Verletzungen. „Weitere Erhebung zur Unfallursache werden von der Alpinpolizei in Reutte durchgeführt“, so die Polizei abschließend.