Wasservögel gezählt: Auch seltenes „Exemplar“ war dabei

So entdeckten die Hobbyornithologen Gabi und Bernhard Huber mit Horst Zwischenberger und Ulrich Mösslacher bei der Zählung auch die seltene Pfeifente zwischen Seeboden und Millstatt, sowie einen Schwarzhalstaucher und drei Samtenten als weitere erwähnenswerte Raritäten. Der deutsche Name der Pfeifente ist auf den Ruf des Erpels begründet, welcher 2-3-silbrig ähnlich einem Pfeifton klingt.

©Horst Zwischenberger ©Bernhard Huber

Der Millstätter See ist durch seine Lage südlich der Alpen ein bedeutendes Gewässer für die Wasservögel. So konnten neben verschiedenen Schwimm- und Tauchenten auch Blässhühner, Kormorane, Gänsesäger, Silberreiher, Wasseramseln, Möwen, Eisvögel bis hin zum Höckerschwan gezählt werden. Als einziges Gewässer in Kärnten gab es am Millstätter See ein größeres Vorkommen von Wasservögeln als im Vorjahr.