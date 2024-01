Hoffnung noch nicht aufgegeben: „Macht keine Löcher in die Eisfläche“

Feld am See

15. Januar 2024

„Es bleibt kalt in den nächsten Nächten und der Feldner Eislaufverein hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir den See zum Eislaufen freigeben können!“ Mit diesen Worten startet ein Facebook-Posting der Bürgermeisterin von Feld am See, Michaela Oberlassnig. Nun jedoch fordert die Bürgermeisterin auch die Eisschwimmer dazu auf, in die öffentliche Eisfläche keine Löcher zu machen. „Das ist in den letzten Tagen nämlich vorgekommen“, erklärt Oberlassnig auf Nachfrage von 5 Minuten.

„Das Eis wächst beständig“

Eine Eislauf-Freigabe gäbe es nur dann, wenn die Fläche stabil zugefroren sei. Bei 15 Zentimetern werde das Eis freigegeben. Darauf fehle zwar noch etwas, die Hoffnung möchte man jedoch noch nicht aufgeben. Denn: „Das Eis wächst beständig“, so die Bürgermeisterin. Eisschwimmer sollen sich dagegen mit Hotels oder Privatpersonen in Verbindung setzen, deren Stege nicht im Eis einfrieren. Übrigens: Wo man in Kärnten derzeit überhaupt Eislaufen kann, erfahrt ihr hier.