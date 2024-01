Durch eigene Kommission: So will Kärnten seine Seezugänge schützen

Veröffentlicht am 15. Januar 2024, 09:37 / © LPD Kärnten/Szalay, Bauer, Just, Augstein

Das gibt Landeshauptmann Peter Kaiser gestern, Sonntag, bekannt. Festgehalten werde das im ersten Bericht der Seeuferkommission, die von Markus Bliem, dem Leiter der Strategischen Landesentwicklung geleitet wird und aus Vertretern verschiedener Landesabteilungen besteht. Finanziert werden die Projekte aus Mitteln der Motorbootabgabe.

Auch kommende Generationen sollen profitieren

Kaiser rückte die Arbeit der Seeuferkommission in den Vordergrund. „Die Seeuferkommission zeichnet sich durch ihre umsichtige und vorausschauende Arbeit aus. Von den Projekten, die von der Seeuferkommission eingereicht werden, werden auch die kommenden Generationen profitieren“, sagt Kaiser und erinnert, dass es nicht nur um die Schaffung von freien Seezugängen geht – von denen alle Kärntner profitieren – sondern auch um wichtige Landschafts- und Renaturisierungsmaßnahmen, die das diffizile Ökosystem nachhaltig erhalten. „Es ist unsere Aufgabe die Flora und Fauna an und in den Kärntner Gewässern zu schützen, um diese wertvollen Naturjuwele für unsere Kinder und Enkel zu erhalten. Gemeinsam werden wir alles tun, um den Zugang zu unseren Seen für die Allgemeinheit zu schützen und auszubauen“, betont Kaiser.

© LPD Kärnten/Szalay, Bauer, Just, Augstein

Diese Projekte wurden vorgeschlagen:

Konkret zur Umsetzung von der Kommission vorgeschlagen werden dieses Jahr folgende Projekte: „Initiative Freie Seezugänge Kärnten“ mit 80.000 Euro, „Machbarkeitskonzept zur Renaturierung und sozioökologischen Aufwertung der Klagenfurter Ostbucht und des Friedlstrandes“ mit 70.000 Euro, „Pilotprojekt am Ossiacher See – Innovative Methoden zur hochauflösenden digitalen Erfassung und automatisierten Klassifikation von Seeuferbereichen in Kärnten“ mit 13.000 Euro, „Ökologische Sanierung des Trattnigteiches“ mit 26.000 Euro, „Schilf- und Wellenschutzzaun Cap Wörth“ mit 180.000 Euro.