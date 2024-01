Schrecklich: Wurde 14-Jähriger in Klagenfurt vergewaltigt?

Veröffentlicht am 15. Januar 2024, 09:46 / ©Pexels.com

Die schreckliche Tat soll sich im April 2023 in Klagenfurt ereignet haben. Dort soll der Mann den 14-jährigen Sohn seiner Ehefrau vergewaltigt haben, wie das Landesgericht Klagenfurt in einer Aussendung mitteilt. Nun muss er sich deshalb vor Gericht verantworten. Am kommenden Freitag, den 19. Jänner, wird er zwischen 9 und 12 Uhr vor dem Schöffen rund um den vorsitzenden Richter Gernot Kugi verantworten müssen. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.