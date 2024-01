24 Flaschen Alkohol gestohlen: Kennt ihr diese Männer?

Veröffentlicht am 15. Januar 2024, 11:25 / ©BMI / Egon Weissheimer

Zwei bisher unbekannte Täter stahlen am 13. Jänner 2023 um 11:15 Uhr in einem Supermarkt in der Villacher Innenstadt insgesamt 24 Flaschen Alkohol. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Nun sucht die Polizei nach möglichen Hinweisen.

Beschreibung der beiden Männer: Unbekannter Täter 1: bekleidet mit schwarzer Winterjacke, schwarzer Rucksack, braune kurze Haare, kein Bart Unbekannter Täter 2: bekleidet mit schlammfarbener Jacke und Kappe, dunkelbrauner Bart

Die Polizeiinspektion Villach Hauptplatz ersucht unter der Telefonnummer 059133 2292 um Hinweise möglicher Zeugen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.01.2024 um 11:32 Uhr aktualisiert