Klima- und Kältetechnik: Nächstes Kärntner Unternehmen ist insolvent

Veröffentlicht am 15. Januar 2024, 12:07 / ©Coloures-Pic-stock.adobe.com

Über Gläubigerantrag wurde am heutigen Montag, den 15. Jänner, am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über das Unternehmen „Klima- und Kältetechnik Schest“ in Globasnitz eröffnet. Von der Insolvenz sind, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichtet, keine Dienstnehmer betroffen. Die Höhe der Passiva ist derzeit jedoch noch nicht bekannt. Gottfried Tazol wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Forderungen können bis zum 21. Februar über den AKV Europa unter [email protected] eingereicht werden.