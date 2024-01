Versuchter Mord? 29-Jähriger wollte sich und Bruder (36) töten

Der Unfall ereignete sich am Samstag, dem 13. Jänner, mitten in der Nacht gegen 1.45 Uhr. Der 29-jährige Österreicher und sein Beifahrer, sein 36-jähriger Bruder, verunfallten dabei auf der A12 Inntalautobahn. Beide waren betrunken. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck beauftragte schon da die Sicherstellung des Unfallwracks.

Wollte sich und Bruder töten

Im Laufe der Ermittlungen ergab sich schließlich der Verdacht, dass der Unfall vom 29-Jährigen vorsätzlich verursacht wurde. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 29-Jährige versucht zu haben, seinen Bruder und sich selbst zu töten, indem er seinen PKW auf der Inntalautobahn mit einer Fahrgeschwindigkeit von zumindest 100 km/h absichtlich nach rechts lenkte, wodurch der Pkw folglich über den Fahrbahnrand geriet und schließlich gegen eine Baumgruppe prallte“, heißt es von der Polizei.

In Haft

Tödlich endete der Unfall aber nicht – die Brüder hatten leichte Verletzungen erlitten. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt. „Der Beschuldigte wurde nach Einvernahme durch Beamte des LKA am 14. Jänner über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt überstellt“, so die Landespolizeidirektion Tirol. Der Unfalllenker befindet sich demnach in Haft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.01.2024 um 12:13 Uhr aktualisiert