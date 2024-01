Mädchen (16) auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Veröffentlicht am 15. Januar 2024, 12:29 / ©5 Minuten

Die 16-Jährige aus der Region überquerte am heutigen Montag, dem 15. Jänner, gegen 7.25 Uhr die B44 Neulengbacher Straße in Untertullnerbach die Straße auf einem Schutzweg. Zu gleichen Zeit war ein 37-Jähriger aus St. Pölten-Land mit dem Auto unterwegs. Das Mädchen wurde vom Auto erfasst und unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen.