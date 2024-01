Polizei sucht aktuell nach diesem Dieb – kennst du ihn?

Ein bislang unbekannter Täter soll am 23. November 2023, zwischen 8 und 8.50 Uhr, in einem Supermarkt in Gänserndorf die Geldbörse einer 74-jährigen Frau entwendet haben. Mit der Bankomatkarte hat er dann an einem Geldautomaten Bargeld in Höhe von einem niedrigen vierstelligen Betrag ab. Jetzt wird mit einem Lichtbild in der Öffentlichkeit nach dem Mann gesucht.

©LPD NÖ