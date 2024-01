Villacher Geisterjäger im Gespräch: Gibt es ein Leben nach dem Tod?

„Nein“, sagt das nunmehr seit einem Jahr bestehende Duo der „Grenzwanderer“ aus Villach, dessen Freizeitbeschäftigung es ist, genau dieser Frage nach zu gehen. Ist tatsächlich ein Leben nach dem Tode nachweisbar? Michael Amlacher, Gründer von „die Grenzwanderer“ spricht von vielen deutlich messbaren Anomalien im elektromagnetischen, akustischen und visuellen Bereich, deren Herkunft rational kaum erklärbar sind, wissen tue man im Endeffekt nicht, wer oder was die Gerätschaften zum Auslösen bringt.

„Hobbyforscher im paranormalen Bereich“

„Gerade deshalb machen wir das, was wir machen, wir sehen uns als Hobbyforscher im paranormalen Bereich“ berichtet uns Amlacher. Ein Hobby der ganz besonderen Art. „Die Grenzwanderer“ betreten Örtlichkeiten mit und ohne einer bekannten Historie oder Chronik und konnten schon erstaunliche Rückmeldungen aufzeichnen. Diese Rückmeldungen werden

aufwendig ausgewertet, das heißt gefiltert und entrauscht, bis Stimmen, manchmal klar, manchmal weniger verständlich, hörbar sind.

Verschiedene Arten von Audiorückmeldungen

Man unterscheide die verschiedenen Arten von Audiorückmeldungen. Es gibt Gerätschaften, die eine Sprachdatenbank hinterlegt haben. Theorien besagen, dass Geister auf diese Datenbanken zugreifen können. Man arbeite aber auch mit einfachsten Mitteln, wie mit handelsüblichen Aufnahmegeräten, in dem man Fragen stellt und danach eine Sprechpause macht. Diese Sprechpausen werden dann entrauscht, also Nebengeräusche weggefiltert und das, für das menschliche Ohr nicht hörbare „weiße Rauschen“ verstärkt.

Kostenlos auf Youtube-Kanal

Man sei sich bewusst, dass Vieles Interpretationssache sei, doch wenn man Antworten erhält, die man definitiv recherchieren und letztendlich zuordnen können, ist das schon recht faszinierend, meint Amlacher. „Seit unserer Gründung besuchten wir bereits sehr interessante Örtlichkeiten, das Material wurde letztendlich geschnitten und auf unserem Youtube-Kanal kostenlos zur Verfügung gestellt“, führt Amlacher weiter aus.

„Selbstverständlich gibt es Menschen, die das kritisieren“

Auf unsere Frage, ob man sich das so vorstellen kann, dass sich ein paar Leute auftun, mit Geräten in der Hand und auf Friedhöfen herumspazieren, antwortet uns der Villacher: „Auch wenn die Thematik an sich für manche utopisch klingen mag, wir haben eine Ernsthaftigkeit bei dem, was wir tun. Für uns gibt es kein unerlaubtes Betreten fremden Eigentums. Wir fragen bei jeder Örtlichkeit an, ob wir eine so genannte paranormale Ermittlung durchführen dürfen und erhalten die jeweilige Erlaubnis oder Absage. Wir werden aber auch kontaktiert.“ Ob das Duo auf viele Kritiker trifft, erklärt uns Amlacher folgendermaßen: „Selbstverständlich gibt es Menschen, die das, was wir tun kritisieren, die das Thema an sich, aus welchen Gründen auch immer, kritisieren und die an diese Anomalien keinen Gefallen finden. Müssen sie aber auch nicht, wir möchten niemandem etwas beweisen oder Überzeugungsarbeit leiste. Wir bringen unser Tun der Öffentlichkeit näher – vor allem jenen, die es interessiert.“

„Unser Terminkalender ist 2024 schon voll“

Seit nunmehr 12 Monaten ist das Duo unterwegs. Unsere Ziele waren Burgen, Schlösser, Privathaushalte, Fabriken usw. und konnten atemberaubende und interessante Rückmeldungen erhalten. Und 2024? „Da ist unser Terminkalender bereits voll, wir kommen aus Zeitgründen kaum dazu, geplante Ermittlungen/Untersuchungen durch zu führen. Schließlich haben wir auch unsere Berufe und Familien und sind nicht 24/7 paranormale Ermittler. Jedoch ist das Kalenderjahr von den Veröffentlichungen bereits verplant. Die Örtlichkeiten, die wir im diesem Jahr besuchen, werden frühestens 2025 veröffentlicht“, so Amlacher. Die Geisterjäger sind übrigens auf Youtube, TikTok, Instagram und Facebook zu sehen.