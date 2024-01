Falscher Polizisten vor Gericht: Wollte Kärntnerin 62.000 Euro abluchsen

Wegen schweren Betruges musste sich ein 32-jähriger Pole am Montag vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Er hat versucht, eine besorgte Mutter zur Zahlung eines Kautionsbetrages in der Höhe von 62.000 Euro zu verleiten, heißt es in der Anklageschrift. Der Mann gaukelte ihr vor, dass ihre Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Um sie vor einer Untersuchungshaft zu bewahren, solle sie den Kautionsbetrag stellen.

Kärntnerin alarmierte Polizei

Doch die Kärntnerin ließ sich von dem Betrüger nicht übers Ohr hauen und kontaktierte stattdessen die richtige Polizei. Somit machte sie die Verhaftung jener Person möglich, die den Geldbetrag abholen sollte. Unter Vorsitz von Richter Christian Liebhauser-Karl wurde der 32-Jährige nun zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Laut einem Bericht des ORF legte dessen Anwalt jedoch Berufung ein. Damit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.