Neues Projekt: Bahnhofsmission in Graz eröffnet

Die Caritas Steiermark feiert heuer ihr hundertjähriges Bestehen. „Wir blicken zurück auf ein Jahrhundert Hilfe, Nächstenliebe und Solidarität“, hielt Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler fest. „Diese Werte möchten wir in die Zukunft tragen und dazu auch neue Angebote entwickeln“.

„Bahnhofsmission“ eröffnet

Als „Leuchtturmprojekt“ in diesem Sinne eröffnete das Direktorium eine „PopUp-Bahnhofsmission“ in Graz, die 100 Tage lang tätig sein wird. „Wir knüpfen damit an ein historisches Vorbild an und schaffen für die Bedürfnisse von heute einen Aufenthaltsort und eine Anlaufstelle für Menschen, die Hilfe brauchen“, erklärte Vizedirektor Erich Hohl. Während des ganzen Jahres will die Caritas mit Veranstaltungen in den Regionen und vorhandenen Anlaufstellen „mit so viele Menschen wie möglich in Kontakt kommen“, führte Vizedirektorin Petra Prattes aus.

Drehscheibe und Infopoint

In der temporären Bahnhofsmission sollen Menschen angesprochen werden, die sich rund um den Bahnhof aufhalten, erläuterte deren Leiter Jakob Url: „Wir haben hier in einem Praxislabor die Möglichkeit, auszuprobieren, welche Menschen mit welchen Fragen und Problemen zu uns kommen. Es ist ein niederschwelliges Angebot, das nahe zu den Menschen kommt, die wir erreichen möchten.“ Gäste sollen dort täglich von 9 bis 17 Uhr einen Ort finden, um sich aufzuhalten und auszuruhen, Kontakte zu knüpfen und eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. „Die Bahnhofsmission soll als Drehscheibe und Infopoint zu den bestehenden Caritas-Angeboten dienen“, so Url.

Historisches Vorbild

Mit diesem Angebot greife die Caritas auf ein historisches Vorbild zurück, erklärte Vizedirektor Hohl: Die Bahnhofsmission, die in Graz in der Zwischenkriegszeit gegründet wurde, habe über Jahrzehnte eine wichtige Funktion im sozialen Netz der Stadt eingenommen. „Von hier ausgehend wurden wesentliche Angebote der Nothilfe entwickelt, vom Marienstüberl als Ort für Ausspeisung und Aufenthalt über das Aloisianum, eine therapeutische Wohngemeinschaft für alkoholkranke Menschen, bis hin zu den Notschlafstellen.“ Im Jubiläumsjahr stelle die PopUp-Bahnhofsmission 100 Tage lang gleichzeitig symbolisch und als handfestes Angebot einen zentralen Knotenpunkt der Begegnung und Hilfe dar.