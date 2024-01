Unbekannte wüteten am Silbersee: „So gefährdet man Leben“

Am Wochenende vom 13. auf den 14. Januar 2024 randalierten bisher unbekannte Täter am Silbersee. Mehrere Warnschilder wurden umgeworfen und der Rettungsring auf den See hinauskatapultiert. In einem Facebookposting betont man nun seitens der Stadt: „Das ist nicht nur vollkommen unverständlich, sondern auch äußerst verantwortungslos. So gefährdet man nämlich Leben!“ Immerhin seien die Schilder aus gutem Grund aufgestellt worden, eben „weil ein Betreten der ultradünnen Eisfläche aktuell wirklich lebensgefährlich ist!“, erklärt man weiter. Auch der Rettungsring könne im Notfall lebensrettend sein.