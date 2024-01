Neuschnee in der Steiermark: So viel Schnee fällt diese Woche

Bereits in der kommenden Nacht kann es in der Obersteiermark geringfügig schneien. Man rechnet mit Niederschlagsmengen von ein bis zwei Zentimetern Schnee. Am morgigen Dienstag und am Mittwoch bleibt es jedoch trocken. In der Nacht auf Donnerstag gehen im Süden der Steiermark ein paar Regenschauer nieder. „Interessant wird es mit der Kaltfront am Freitag, da erwarten wir die ersten Schneeflocken“, erklärt ein Meteorologe der GeoSphere gegenüber 5 Minuten. Am ehesten rechnet man in der Obersteiermark mit Neuschnee, hier können bis zu fünf Zentimeter liegen bleiben.