Diskussion um Kärntner „Gusenbauer-Stipendium“ entflammt

Das Stipendium, mit dem Studierende unterstützt werden, die ein Studienjahr im Ausland absolvieren, soll in „Kärntner Hoffnungsträger-Stipendium“ umbenannt werden, regte Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer an. Ein Sprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) winkte auf APA-Anfrage jedoch ab.

Schaden für das Image des Landes?

„Aufgrund der Entwicklungen bei der Signa und der gesamten, höchst negativen Angelegenheit, die auch unmittelbar mit dem Namen Gusenbauer als Chef des Aufsichtsrates in Verbindung steht, muss sich das Land von diesem Stipendiumtitel trennen“, hatte Köfer gefordert. Er befürchtet einen Schaden für das Image des Landes und auch für die Studierenden. Mit der Umbenennung würde das Team Kärnten die Kosten übernehmen und die Stipendienhöhe von derzeit 5.000 Euro pro Studienjahr auf 6.000 Euro erhöhen, teilte die Partei in einer Aussendung mit.

Keine Umbenennung angedacht

Das Gusenbauer-Stipendium wird seit dem Jahr 2014 jährlich in Höhe von jeweils 5.000 Euro an zumindest zwei Kärntner Studierende als Unterstützung für ihr Auslandsstudium ausbezahlt. Über das Stipendium wird „von einer renommierten Jury bestehend aus Vertretern aus Medien und Wirtschaft befunden“, hieß es auf dem Büro von Kaiser, wo man nichts von einer Umbenennung hält: „Solange sich Kärntner Studierende für diese Form der sozialen Unterstützung bewerben, gegen Alfred Gusenbauer keine strafrechtliche Verurteilung vorliegt und er weiterhin das Geld zur Verfügung stellt, wird dieses Stipendium weiter ausbezahlt.“ Weiters sei ein Einstieg einer politischen Partei in das Stipendienwesen „in einer liberalen Demokratie grundsätzlich kritisch zu sehen“: „Bildung muss in unserer Demokratie parteifrei sein und bleiben.“ (APA / red. 15.1.2024)