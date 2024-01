„Grünes“ Ballhighlight: Das war der Steirerball 2024

Veröffentlicht am 15. Januar 2024, 14:23 / ©Verein der Steirer in Wien/Ludwig Schedl

Es war ein glanzvoller Ballabend mit steirischer Lebensfreude: Am Freitagabend, dem 12. Jänner, tanzten rund 3.000 Ballgäste in ihren Dirndln und Trachtenanzügen, in Abendkleidern und Anzügen beim fröhliganten Steirerball in der Wiener Hofburg bis in die frühen Morgenstunden.

Zum ersten Mal nach Pandemie

Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Ballorganisator: „Der Steirerball 2024 war für uns als Verein eine ganz besondere Veranstaltung. Das erste Mal nach Corona fand wieder eine unvergessliche Ballnacht mitten im Herzen Wiens statt, mit unseren Ballgästen, Freundinnen und Freunden der Steiermark und mehr als 300 Akteurinnen und Akteuren, die für beste, steirische Stimmung gesorgt haben.“ Ballhöhepunkt war der Auftritt des Pop-Trios „folkshilfe“ um Mitternacht.

Hofburg erstrahlte in Grün

Während die Fassade der Hofburg in steirischem Grün erstrahlte, wurde das Entrée in den Farben des Ausseerlands beleuchtet. Denn der Steirerball 2024 stand ganz im Zeichen der vier Ausseerland-Salzkammergut-Gemeinden: Altaussee, Bad Aussee, Bad Mitterndorf und Grundlsee.

Eröffnungs-Polonaise

Den feierlichen Einzug des Vereinsvorstands, der Ehrengäste sowie der Tanzgruppen, Fahnenjunker der Bundesländer sowie der Narzissenprinzessin Celin Pichler, Bergmänner, Schnalzer und Flinserl aus der Gastregion Ausseerland-Salzkammergut begleitete die Klangvereinigung Wien. Zur Eröffnung tanzte das Jungdamen- und Jungherrenkomitee unter der Leitung von Tanzlehrerin Claudia Eichler eine Polonaise.

Musikalisches Schmankerl

Rund 300 Musikerinnen und Musiker wurden für den schwungvollen Steirerball engagiert – unter anderem das Pop-Trio „folkshilfe“, das den Festsaal um Mitternacht mit ihren Hits „Hau di her“, „Schena Mensch“, Najo eh“ und „Maria Dolores“ zum Beben gebracht hat. Nach der Mitternachtseinlage waren die Tanzpaare eingeladen, bei der Fledermausquadrille mitzumachen.

Kulinarik-Highlight der Wiener Ballsaison

Steirische Gaumenfreuden sorgten auch heuer wieder für das maximale Steiermark-Gefühl in der Wiener Hofburg: Aufgetischt wurden Saibling von der „Fischerei Ausseerland“, die beliebten „Würsteln“ der Fleischerei Diechtl, die frisch zubereitete Kernöleierspeis sowie exklusive steirische Weine – mit dabei Weine des Sauvignon-Weltmeisters Florian Lieleg. Auch heuer durften die nachgebildete Steirische Weinstraße, die steirische Buschenschank, die Gösser Bar und die Cocktail-Bar nicht fehlen. Eine Getränke-Neuheit beim Steirerball 2024 waren die erlesenen Mostkreationen von Most-Papst Martin Mausser. Die Einnahmen aus der Tombola kommen heuer der Caritas zugute.