Villacher Fasching stattete Richard Lugner einen Besuch ab

Mit dem Bus ging es am Montagmorgen für eine Abordnung der Villacher Faschingsgilde nach Wien, wo sie am Vormittag in der Lugner City auf Baumeister Richard Lugner höchstpersönlich trafen. „Mörtel“ gilt als wohl treuester Promi-Fan des Villacher Faschings und besucht seit Jahrzehnten die Faschingssitzungen in die Draustadt. „Gerne komme ich auch heuer wieder“, kündigt Lugner an. Die Faschingsabordnung kam auch nicht mit leeren Händen. Kärntner Unternehmer überreichten dem 91-Jährigen Kärntner Käse und Villacher Bier!

©Villacher Fasching Helmut Petschar (Kärntnermilch) und Oliver Plieschnig (Villacher Bier) überbrachten Lugner kulinarische Grüße aus Kärnten.

Bürgermeister begrüßte Faschingsnarren

Mittags führte ein Besuch bei Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Faschingsnarren in den ersten Bezirk. Der Stadt-Chef freute sich ebenso über die Abordnung aus Kärnten und wünschte gutes Gelingen für die weitere Faschingssaison. Einen weiteren Halt gab es im Parlament, wo eine Führung anstand. Lei-Lei-Kanzler Karl Glanznig: „Wir kommen alle Jahre nach Wien, es ist für uns immer eine willkommene Abwechslung.“