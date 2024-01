Neues Caritas-Tageszentrum in St. Lambrecht eröffnet

In der vertrauten Umgebung zuhause leben, aber tagsüber professionell betreut werden und Gemeinschaft erleben: Was sich viele ältere Menschen und ihre Angehörigen wünschen, macht nun die Caritas in Kooperation mit der Gemeinde St. Lambrecht möglich. Angegliedert an das Pflegewohnhaus St. Lambrecht, bietet das Tageszentrum ab sofort tageweise Betreuung für Menschen über 60 Jahre, die Pflegegeld beziehen. Sie können an Werktagen zwischen 8.30 bis 16.30 Uhr wahlweise halbtags oder auch ganztags betreut werden.

Betreuung den ganzen Tag

„Wir möchten im Tageszentrum älteren Menschen durch eine kontinuierliche und ganzheitlich professionelle Betreuung, sowie Förderung und Pflege eine hohe Lebensqualität ermöglichen“, beschreibt Hausleiter Benedikt Baumgartner von der Caritas das Angebot. „Alleinstehenden möchten wir außerdem eine Kontaktmöglichkeit bieten und pflegende Angehörige sollen entlastet werden.“

Gemeinschaft für Senioren

Bürgermeister Fritz Sperl betont: „Wir freuen uns, dass wir in der Gemeinde das lange gehegten Vorhaben eines Tageszentrums nun mit der Caritas als Betreiber umsetzen können. Diese Einrichtung ist ein attraktives Angebot für ältere Menschen und ihre Familien: Die Senior*innen selbst erleben Gemeinschaft und Aktivitäten, pflegende Angehörige erhalten hilfreiche Unterstützung in einer fordernden Lebenssituation.“

16 Plätze

Im Vordergrund stehen im Tageszentrum in die Erhaltung der Selbstständigkeit und die Förderung der Lebensqualität durch qualifizierte Begleitung und ein umfangreiches Programm mit gemeinschaftlichen Aktivitäten sowie individueller Betreuung. Insgesamt stehen 16 Plätze für Männer und Frauen ab 60 Jahren zur Verfügung, die mindestens in Pflegestufe 1 eingestuft sind.