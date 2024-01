Zweistellige Minusgrade: Wird es diese Woche wieder wärmer?

Am heutigen Montag, den 15. Jänner sowie am morgigen Dienstag dominiert im Ostalpenraum vorwiegend kaltes Winterwetter. Besonders in hohen Lagen ist es frostig, auf 2000 Metern sind verbreitet unter minus 10 Grad zu erwarten, so heißt es seitens der GeoSphere Austria.

Temperaturanstieg am Mittwoch

Gegen Mitte der Woche wird ein Temperaturanstieg prognostiziert. Am Mittwoch und Donnerstag soll es wieder milderes Wetter mit Plusgraden geben. Besonders auf den Bergen wird dieser Temperaturunterschied deutlich spürbar sein, sogar auf 2000 Metern soll das Thermometer Werte im positiven Bereich anzeigen. Wie aber geht es weiter? Bleiben die Temperaturen weiterhin mild oder wird schon bald wieder die Kälte auf Österreich treffen?

Nächstes Tief im Anmarsch

Die Experten erwarten einen aufkommendem Störungseinfluss gepaart mit hartnäckig verbleibender Kaltluft, weshalb vor Glatteis gewarnt wird. Dies soll vor allem windgeschützte Tälern und Niederungen betreffen. „Schon in der Nacht auf den Freitag kühlt es dann mit einer markanten Kaltfront auch in der Höhe wieder stark ab, die Schneefallgrenze sinkt zum Freitagmorgen überall bis in tiefe Lagen“, so soll es laut der GeoSphere wieder weiß in einigen österreichischen Regionen werden. Allzu viel Schnee sei aus heutiger Sicht aber nicht zu erwarten, wird weiters hinzugefügt.